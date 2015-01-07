全世界最助人为乐的10个国家

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据华尔街日报网站消息，"世界捐助指数"对135个国家的13万人进行了调查，从帮助陌生人、捐款和做义工三个方面评估人们的慈善行为。在该捐助榜上，美国和缅甸并列第一，中国排在第128位，也门垫底。

在过去一个月里，你曾帮助陌生人吗？如果你生活在美国、伊拉克或者特立尼达和多巴哥，你的答案很可能是肯定的。"世界捐助指数"对三种捐助行为进行了调查和统计，它们分别是帮助陌生人、捐款和做义工。世界捐助指数是基于2013年的一项盖洛普调查评出的，这项由英国慈善救助基金会(Charities Aid Foundation)资助的调查对135个国家的超过13万人进行了调查，以评估各国人的慈善行为。 根据世界捐助指数的最新报告，美国人比其他任何一个国家的公民都更爱帮助陌生人，79%的美国人在受访前一月中曾向陌生人伸出援手；缅甸人最愿意捐钱，91%的缅甸人在受访前一月曾慷慨解囊；土库曼斯坦人最乐于做义工，53%的土库曼斯坦人在受访前一月中参与了志愿者工作。调查反映，捐助意愿与拥有财富的多少并不直接相关──值得注意的是，排在世界捐助指数榜单前20的国家中仅有五个是G20成员（G20几乎可以代表全球最大的20个经济体）。女性比男性更愿意捐钱，但这一点仅体现在高收入国家。135个国家中，综合排名垫底的是也门，仅3%的受访也门人在他们受访前一个月曾做过义工。在这份捐助榜单上，中国的综合排名为第128位。 下面列出的是最"助人为乐"的10个国家： 第10名：特立尼达和多巴哥共和国 世界捐助指数平均分：54 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：75% 受访前一月曾捐款的受访者比例：49% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：37% 第9名：斯里兰卡 世界捐助指数平均分：54 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：56% 受访前一月曾捐款的受访者比例：56% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：50% 第8名：英国 世界捐助指数平均分：55 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：61% 受访前一月曾捐款的受访者比例：74% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：29% 第7名：马来西亚 世界捐助指数平均分：55 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：63% 受访前一月曾捐款的受访者比例：60% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：41% 第6名：澳大利亚 世界捐助指数平均分：56 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：65% 受访前一月曾捐款的受访者比例：66% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：37% 第5名：新西兰 世界捐助指数平均分：58 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：69% 受访前一月曾捐款的受访者比例：62% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：44% 第4名：爱尔兰 世界捐助指数平均分：60 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：64% 受访前一月曾捐款的受访者比例：74% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：41% 第3名：加拿大 世界捐助指数平均分：60 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：66% 受访前一月曾捐款的受访者比例：71% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：44% 第1名（并列）：美国 世界捐助指数平均分：64 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：79% 受访前一月曾捐款的受访者比例：68% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：44% 第1名（并列）：缅甸 世界捐助指数平均分：64 受访前一月曾帮助陌生人的受访者比例：49% 受访前一月曾捐款的受访者比例：91% 受访前一月曾当过义工的受访者比例：51%