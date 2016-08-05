研究：中年人过胖　大脑年龄恐老化10岁

英国最新研究发现，人到中年出现肥胖或过重，可能会导致大脑老化约10年。

英国剑桥大学周四（4日）发表的研究指出，中年过胖的人大脑内的白质（White matter）会减少，和正常体重的中年人相比，肥胖的中年人脑内白质组织明显减少。

白质控制神经元共享的信号，协调大脑间的运作。



负责这项研究的剑桥大学的科学家罗南（Dr Lisa Ronan）说："随年龄增长，我们的脑容量会逐步减少，胖人的相应进程会比体重正常的人快。我们不知道个中原因，只能猜想是不是肥胖会加速大脑萎缩。"



随着白物质的减少，一个年约40岁过胖的中年人，大脑年龄约老10岁。而这10岁的差距还会一直保持下去，实际年龄50岁时大脑年龄已60岁。



科学家对500多名年龄在20至87岁之间的剑桥居民的脑部影像进行了研究，发现人脑内白质大幅减少仅出现在中年人身上。



不过，研究人员还发现过重或纤瘦的受试者，其智力以及认知能没有显着差别。



研究人员表示随着年纪增长，大脑自然会缩小，但肥胖或过重的人显示出白质明显减少，让研究人员怀疑身体肥胖是否会导致大脑变异，或是因白质减少导致身体过重，两者间的因果关系还有待进一步研究。



解答这个问题非常重要，因为地球上的居民正迅速地变老变胖，防止大脑衰老或成为未来数十年的主要医学任务。



该研究发表在《老化神经生物学》（Neurobiology of Aging）期刊上。（来源：BBC中文网）