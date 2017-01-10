哈萨克斯坦将削减10%的铀生产量

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦原子能工业公司总裁阿斯哈尔•朱马哈利耶夫10日表示，2017年我国将削减铀产量的10%。

据悉，这一减产计划将涵盖2017年原定生产计划中的2000多吨铀（约500万磅U3O8）。总体而言，相当于全球铀产量的3%。



哈萨克斯坦的铀生产工作，由哈原子能工业公司及其下属机构，根据相关协议同外国合作伙伴共同开展。每一个矿区和生产基地的生产工作，均需严格通过监管机构的审核。



各个生产区的减产规模将有所不同，但总体的减产范围不会超过10%。



减产的决定，是基于当前国际铀市场总量上升而做出的。



此外，针对生产规模的修正，将根据企业对资源利用协议的规定进行。



哈萨克斯坦原子能工业公司总裁阿斯哈尔•朱马哈利耶夫说："一如既往，我们始终对核能的前景充满乐观。当前国际铀产量的增加，是一个显著地事实。在此情况下，原子能工业公司及其合作伙伴有必要作出相应的决定。我们认为，与其让重要的战略资源在当前的市场前提下贬值，不如让它们继续作为储备资源保留在矿区当中。在今后出现更合适的情况时，我们会再做新的考虑。"



值得一提的是，即使进行了减产，哈萨克斯坦仍然将是国际上最大的铀生产国家，且仍将继续保持对全球核能利用问题上的支持立场。



哈原子能工业公司此番减产决定，不会对其此前同客户达成的供应协议造成影响。



【编译：木合塔尔·木拉提】