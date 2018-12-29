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    12:09, 29 12月 2018 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统谈推动国内旅游业发展的10大旅游目的地

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    哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 纳扎尔巴耶夫总统27日与国内主要媒体代表举行会谈，对2018年工作进行了总结并回答了记者的相关提问。

    会谈期间，纳扎尔巴耶夫总统指出国内重点发展旅游业的主要地区。

    "旅游业是世界经济重要组成部分之一，其占比为10%。然而国内旅游业水平较低，处于发展阶段。为了向人民展示，今年特意访问了阿拉阔勒。游客非常多，还有几个正处于施工阶段的4-5星级酒店。交通是发展旅游业的刚需。阿拉木图市经塔勒德库尔干市拥有前往阿拉阔勒的公路，游客们经常沿着这一路线 前往阿拉阔勒。"纳扎尔巴耶夫总统说。

    纳扎尔巴耶夫总统表示，阿拉木图州旅游业具有很大的吸引力，突厥斯坦州也在致力发展旅游业。若实现机场、公路现代化工作，将吸引更多游客。除此之外，北哈州拥有比布拉拜更美丽的恰勒哈尔-伊曼套湖。

    总统对位于哈萨克斯坦中央的巴勒喀什湖表示称赞，并指出其可媲美吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖。

    总统强调指出，阿克套市可以建造比土耳其更好的休闲度假区。里海沿岸拥有4-5月游泳季，甚至土耳其和伊塞克湖也没有这一条件。将以旅游业为方向开展城市发展规划，将建造更多的旅游设施。如今交通便利的时代，将注重发展旅游业。为此挑选了旨在推动旅游业发展10大旅游目的地，其中包括阿克套、阿拉木图、里海沿岸、哈萨克斯坦南部以及巴彦阿吾勒等。

    【编译：冰山】

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 总统 黄金储备
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