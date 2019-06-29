政府总理：阿尔斯市每个家庭成员将获得10万坚戈补偿

哈通社/阿尔斯/6月29日 -- 政府总理阿斯哈尔·马明29日抵达突厥斯坦州阿尔斯市，并与当地居民举行了会面。

政府总理慰问受灾市民，并同突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫一起视察了受到爆炸影响的阿尔斯市市区。



马明表示，根据托卡耶夫总统和首任总统纳扎尔巴耶夫的指示，政府和州政府将对受到爆炸影响损坏的住房和基础设施进行修复工作。

总理还表示，阿尔斯全市每个家庭成员（44781人）将获得10万坚戈的补偿，并为企业家们提供优惠贷款。

马明说，相关部门将于2周内开始搬迁军火库。



根据早前的报道，24日早晨，阿尔斯市附近的一座军火库起火爆炸，导致3人死亡多人受伤。事故发生后当地迅速进入紧急状态，并疏散了事故区域周边的居民。

总统下达了迅速行动消除爆炸危害的指示，并动身抵达受灾区域，慰问被疏散市民并视察了受到事故影响的市区设施。

哈萨克斯坦全国各地启动了"阿尔斯，我们在一起"大型社会援助活动，为受影响市民捐款捐物。

国防部副部长27日称，弹药库发生的火灾已全部扑灭，专业工作人员消除了爆炸威胁。此外，排雷人员对全城街道和每户进行了清理作业。

28日，被疏散的近4.5万名市民开始回到家园。