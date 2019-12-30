哈萨克斯坦是世界上油价最便宜的10个国家之一

哈通社/努尔苏丹/12月30日 – 来自全球汽油价格网的数据(globalpetrolprices.com)现实，哈萨克斯坦是全球汽油价格最便宜的10个国家之一，位列第九。

截至2019年12月23日的数据，哈萨克斯坦每升汽油的价格为45美分（约170.4坚戈）。

这一价格高于土库曼斯坦（43美分），低于阿塞拜疆（47美分）。

哈萨克斯坦的各邻国汽油售价分别是：乌兹别克斯坦56美分/升（第18位），吉尔吉斯62美分（22位），俄罗斯73美分（28位），白俄罗斯83美分（38位）。

globalpetrolprices.com的数据显示，当前全球汽油的平均价格为1.11美元/升。

全球油价最便宜的国家是委内瑞拉，每升汽油仅1美分。

第二位是伊朗——11美分/升，第三是苏丹——17美分。

汽油价格最高的国家/地区是中国香港——2.3美元/升。

globalpetrolprices.com称，汽油价格在不同国家之间存在很大差异。通常，富裕国家的价格较高，而较贫穷国家以及生产和出口石油的国家的价格则明显较低。 一个明显的例外是美国，它是一个经济发达的国家，但汽油价格低廉。

【编译：木合塔尔·木拉提】