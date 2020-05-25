多个国家领导人致信祝贺国际突厥研究院成立10周年

哈通社/努尔苏丹/5月25日 —— 国际突厥研究院成立10周年之际，多个国家领导人25日致信表示祝贺。

首先，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致贺信。

托卡耶夫总统在贺信中指出，国际突厥研究院在研究兄弟人民之间的共同历史和文化领域中开展了有效的工作。他强调，根据学者们的有效研究成果，研究院向全世界介绍了突厥文明。并获得了国际社会的高度评价。

吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫在贺信中表示，突厥研究院在成立的短短10年里举办了多个富有成果的国际研讨会，并发表了关于突厥学的很多研究著作。他强调，研究院近些年为吉尔吉斯研究学的发展，以及吉尔吉斯研究人员积极参与突厥研究工作做出了巨大贡献。

土耳其外长梅夫吕特•恰武什奥卢在贺信中表示，土耳其高度评价突厥研究院在突厥语、突厥文学和文化、历史和文明的研究，以及加强突厥语国家之间的合作领域进行的工作。他还祝愿研究院工作顺利，并成功举办今年计划的阿拜诞辰175周年庆典活动。

蒙古国首任总统彭萨勒玛•奥其尔巴特在贺信中就研究院为深入研究游牧民族历史和文化做出的巨大贡献表示感谢。他同时还指出，相信哈蒙两国将在研究院的支持下开展联合研究工作，并祝愿两国正在开展的联合历史研究项目顺利进行。

匈牙利国民议会副主席山多尔·莱扎克在贺信中表示，国际突厥研究为延续突厥文化和传统，以及突厥学在全球各地的发展发挥着重要作用。他还祝愿研究院工作顺利，取得更辉煌的研究成果。

此外，突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长对山•卡塞诺夫和突厥语国家议会大会（TurkPA）秘书长阿勒腾别克·玛茂苏珀夫就研究院成立10周年向院长达尔汗•克德尔艾里致贺信。

据悉，2009年在阿塞拜疆的纳希切万举行的第九届突厥语国家首脑峰会上，纳扎尔巴耶夫提出了建议一个研究突厥世界的国际性组织的提议。

根据《纳希切万宣言》的精神，国际突厥研究院于2010年5月25日在哈萨克斯坦首都成立。

【编译：小穆】