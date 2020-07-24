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    08:48, 24 七月份 2020 | GMT +6

    谭德赛：三分之二的新冠病例集中在10个国家

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    哈通社/日内瓦/7月24日 -- 全球新冠确诊病例中约1000万起，即三分之二，来自于10个国家。目前报告的所有病例中，有一半仅来自三个国家。
    世界卫生组织总干事谭德塞在23日的例行的新冠疫情通报会上指出，目前全球已向该组织报告了超过1500万起新冠病例，以及约62万起死亡病例。

    他强调，无论所在地区的感染风险是高是低，只要病毒在流动，每个人都有危险，都不应放松警惕。他表示，为了更好地保护自身以及家人的健康，所有人都应该努力遵守检疫制度，应了解居住地的情况，比如了解该地点近期的病例数，以及如何获取此类信息；了解如何最大程度地减少暴露在病毒中，注意与他人保持至少1米的距离，常常清洁双手，并遵循当地政府的建议。

    谭德塞表示，虽然所有国家都受到了影响，但病毒在若干国家中迅速传播。约1000万起病例，即全球病例的三分之二，来自于10个国家。目前报告的所有病例中，有一半仅来自三个国家。

    据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计，截至23日，全球新冠肺炎确诊病例达1500万例，死亡病例达62万例。 确诊病例最多的三个国家分别是美国、巴西、印度。死亡病例最多的三个国家分别是美国、巴西、英国。

    据其透露，世卫组织、联合国开发计划署和乔治敦大学22日启动了新冠法律实验室，汇总了各国为应对新冠而实施的法律，这些法律包括紧急状态声明、检疫措施、疾病监测，与佩戴口罩、保持身体距离以及获得药品和疫苗有关的法律措施。

    谭德塞指出，精心设计的法律可以帮助建立强大的卫生系统，但设计或执行不当的法律可能会伤害边缘化的人群，加剧污名化和歧视的问题，并阻碍为结束新冠大流行而做出的努力。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒
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