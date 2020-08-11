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全国新冠肺炎累计确诊病例突破10万例
哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 722例 确诊的COVID-19病例。
其中374例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 156 / 97
阿拉木图市 - 120 / 83
奇姆肯特市 - 7 / 1
阿克莫拉州 - 23 / 13
阿克托别州 - 5 / 3
阿拉木图州 - 17 / 8
阿特劳州 - 11 / 9
东哈州 - 90 / 34
江布尔州 - 20 / 10
西哈州 - 51 / 20
卡拉干达州 - 87 / 35
库斯塔奈州 - 30 / 15
克孜勒奥尔达州 - 6 / 3
曼格斯套州 - 19 / 17
巴甫洛达尔州 - 23 / 10
北哈州 - 34 / 6
突厥斯坦州 - 23 / 10
截至8月11日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 100164人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】