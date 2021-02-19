首任总统向欧安组织阿斯塔纳峰会10周年国际会议致贺词

哈通社/努尔苏丹/2月19日--哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向主题为”2010年阿斯塔纳欧安组织峰会：历史意义和相关性“的国际在线会议致贺词。此次会议恰逢在阿斯塔纳举行欧安组织峰会10周年，以及哈萨克斯坦共和国独立30周年。

会议期间，哈萨克斯坦首任总统顾问阿德勒·图尔森诺夫宣读了努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的欢迎词。

首任总统在讲话中说：“我向2010年阿斯塔纳欧安组织峰会十周年国际会议的与会者致以问候。此次高级别会议是在哈萨克斯坦担任大型重要国际组织（由来自欧洲、中亚和北美的57个国家组成）的主席国框架内举行的。众所周知，大草原国家哈萨克斯坦是后苏联时期第一个有机会成为欧安组织主席国的国家。”

民族领袖指出：“我相信欧安组织主席职位将推动哈萨克斯坦的进一步民主和经济现代化。在本组织领导期间，我们的活动具有重要的象征意义。35年前，签署了一项基本文件《最后文件》； 20年前，签署了《新欧洲巴黎宪章》。”

此外，据民族领袖介绍，4T原则，即“Trust, Traditions,Transparency, Tolerance”（信任、传统、透明、包容）成为哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席国期间的座右铭。

“在我看来，2010年，我国成功地执行了其活动计划，即在军事政治、经济生态和人道主义这三个主要领域开展积极和协调的工作。”纳扎尔巴耶夫补充说道。

【编译：阿拉依】



