托卡耶夫总统：哈萨克斯坦可以将对中亚的出口增加到10亿美元

哈通社/努尔苏丹/8月6日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在土库曼斯坦召开的中亚国家领导人磋商会议上表示，哈萨克斯坦对中亚国家的出口可增至10亿美元。

总统表示，世界各国正处于艰难时期。 阿富汗当前的局势令人担心，新冠病毒疫情加剧了当前的情况。

在这方面，总统认为中亚各国必须共同努力，确保中亚在新阶段的可持续发展。

“需要进一步加强中亚国家之间的贸易来往，优化贸易结构并扩大商品供应范围。哈萨克斯坦可以将向中亚的出口增加到10亿美元，相信中亚地区其他国家也能够增加出口。建议共同在中亚运输走廊建立统一综合销售网络，这一由批发中心和农业中心组成的新基础设施使我们能够将产品推向欧亚经济联盟、独联体和第三国市场。同时，也能够确保在淡季向国内市场供应农产品问题。 ” 他说

国家元首指出，在哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边境建立的“中亚 ” 国际贸易经济合作中心是成功合作的典范。托卡耶夫总统呼吁各国总统们共同努力，对区域经济的重要部门吸引投资。

总统指出，国民经济向创新数字平台的转型是另一种发展方式。他表示，哈萨克斯坦正在积极实施工业、能源、交通和社会领域的数字化项目，以及“智慧 ” 城市的发展。

【编译：阿依波塔】