哈萨克斯坦数字矿企电力税费标准或将提高10倍

哈通社/努尔苏丹/2月15日 – 哈萨克斯坦计划将数字挖矿使用的电力征收的税费，从当前的1坚戈/千瓦时提升至10坚戈/千瓦时。

哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫15日在政府例行工作会议上就当前国内对数字挖矿行业相关政策情况进行了介绍。

国家经济部部长表示，目前正计划提高针对该行业的电力税费标准。

据其介绍，截至目前在哈国官方完成了正式注册的数字矿企消耗的电量约为640兆瓦。此外，还存在着没有登记的矿企。

部长指出，当前在哈国的数字矿企主要通过直接向电厂或不受监管的能源供应公司购买的方式使用电力。他表示，这样做的主要原因是由于电价的低廉。

有鉴于此，国家经济部计划将当前的电力税费标准从1坚戈/千瓦时提高至10坚戈/千瓦时，并将数字矿企分类为特殊的电力消费者群体，与其他电力消费者做出明确的区分。

根据新的《税法典》修正案，哈萨克斯坦自2022年1月1日起对外国互联网公司开征数字税，即所谓的«谷歌税»，以便为外国互联网公司和哈本国公司营造公平的竞争环境。该法案还规定从事数字挖矿的企业将按照所消耗的电量纳税。

【编译：木合塔尔·木拉提】