哈吉两国签署10份合作文件

哈通社/努尔苏丹/5月26日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日对吉尔吉斯斯坦进行的正式访问框架下，两国元首举行小范围和大范围会谈，并在两国代表团的共同参与下签署10份合作文件。

哈-吉两国签署的10份合作文件为：

哈萨克斯坦共和国阿拉木图州政府与吉尔吉斯斯坦共和国总统驻伊塞克湖州全权代表办公室间拟签订协议加强合作议定书；

哈萨克斯坦共和国突厥斯坦州政府与吉尔吉斯共和国总统驻奥什州全权代表办公室之间的合作备忘录；

哈萨克斯坦共和国江布尔州政府与吉尔吉斯共和国总统驻塔拉斯州全权代表办公室之间的合作备忘录；

哈萨克斯坦贸易和一体化部与吉尔吉斯共和国经济和商务部及“JOINT TECHNOLOGIES ” 有限责任公司间关于对“阿克特列克 ” 和“卡拉苏 ” 检查站区域的工业贸易和物流综合体基础设施吸引投资备忘录；

哈萨克斯坦共和国农业部与吉尔吉斯共和国农业部之间的谅解备忘录；

哈萨克斯坦共和国和吉尔吉斯共和国内阁关于防止和扑灭边境地区自然火灾的政府间协定；

哈萨克斯坦共和国政府与吉尔吉斯共和国内阁关于空中搜救领域合作的政府间协定；

哈萨克斯坦共和国政府与吉尔吉斯斯共和国内阁间对 2006 年 7 月 4 日签署的教育领域合作协议进行修订议定书；

哈萨克斯坦共和国和吉尔吉斯共和国间对1996 年 8 月 26 日的民事和刑事案件司法协助协定进行修改补充议定书；

哈萨克斯坦共和国外交部与吉尔吉斯共和国外交部间建交30周年框架下的2022年联合行动计划。

【编译：阿依波塔】