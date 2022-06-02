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    15:15, 02 六月 2022 | GMT +6

    哈国葵花籽出口配额延长至10月

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    哈通社/努尔苏丹/6月2日 -- 据农业网消息，跨部门委员会决定将葵花籽和葵花籽油的出口限制分别延长至9月30日和8月31日。农业部已将2021年12月13日«关于从哈萨克斯坦境内出口部分货物的若干问题»的修正案草案发布在门户网站上。

    此前有效期至7月1日的葵花籽出口限制已延长至9月30日，允许出口的产品总量从12.5万吨增加到14万吨。

    葵花籽油出口限制条款延长至8月31日（此前为6月1日）。配额数量没有变化，仍为11.4万吨。

    农业部将于2022年7月8日前，在其官网上发布关于受理2022年7-9月葵花籽出口配额申请的公告，该公告将明确每月分配的配额数量。单个申请人每月允许的限额、向本国市场保证供应的数量、所需文件清单等。

    哈国葵花籽和葵花籽油的出口配额制是在2021年底实施的，原计划有效至到今年7月1日。但后来决定从6月1日起提前一个月允许葵花籽油出口。

    此前，5月中下旬，哈农业部出台修正案将葵花籽油出口配额延长至今年9月1日，配额总量为6.8万吨。

    农业部将在其官网上发布关于接受2022年6月至8月配额申请的公告。每名申请者每月允许的额度将不超过6000吨。

    标签:
    农业 过境运输 进出口 黄金储备
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