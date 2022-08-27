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    14:36, 27 八月份 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦是世界上房价最低的10个国家之一

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    哈通社/努尔苏丹/8月27日--尽管哈萨克斯坦和世界各国的价格大幅上涨，但哈萨克斯坦的住房仍然相对便宜。

    根据世界数据库NUMBEO网站发布的数据，在按城市中心住房成本排列的国家排名中，哈萨克斯坦是房价最低的10个国家之一。

    在哈萨克斯坦，位于市中心的住房平均平方米为927.2 美元，这是排列的106 个国家/地区中的第10 位。

    值得一提的是，在独联体国家中，仅有哈萨克斯坦进入房价最低的10个国家榜单。

    根据该排行，巴基斯坦（每平方米 585 美元）、埃及（618.2 美元）和委内瑞拉（672.1 美元）是世界房价最低的三个国家。

    其他独联体国家中，摩尔多瓦（每平方米 1047.9 美元）和乌兹别克斯坦（1083.4 美元）的价格相对便宜，这两个国家的人口收入都明显低于哈萨克斯坦。

    此外，与哈萨克斯坦相比，乌克兰（每平方米 1 181.9 美元）、阿塞拜疆（1306.6 美元）、白俄罗斯（1 629.1 美元）、亚美尼亚（2 228.1 美元）和俄罗斯（每平方米 3258.2 美元，排行中居第76位）的住房价格较高。

    此外，根据排行，房价最高的三个国家/地区分别是香港、新加坡和韩国。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 住房 黄金储备
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