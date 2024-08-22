哈萨克斯坦超10万公民申请破产，1.5万人被正式认定破产

根据哈萨克斯坦国家收入委员会债务问题处理负责人梅日韦尔特·西森巴耶娃的介绍，截至2024年8月19日，已有超过10.9万名哈萨克斯坦公民提交了非司法破产申请。其中，6 300人的申请正在处理中，1 800份申请仍在审核中。约84 200份申请被拒绝，还有1 900份申请因其他原因被中止。目前，已有15 100人正式被认定为破产，总债务金额超过350亿坚戈。

非司法破产适用于债务金额低于590万坚戈的情况，涵盖银行、微金融组织和催收公司等机构的债务。申请人可以通过为民服务中心（ЦОН）、电子政府门户网站（eGov.kz）或手机应用程序e-Salyq Azamat和eGov Mobile提交申请。程序持续6个月，期间有关部门将对债务人及其配偶的财产和账户进行金融监控。完成后，破产人的所有债务将由相关主管部门作出决定予以解除。

而对于债务超过590万坚戈的公民，可选择司法破产程序，无论债务类型，包括公用事业费用、税务债务以及与其他法人或个人的债务，均可通过法院解决。这一程序的关键在于债务人需在法庭上证明债务的存在（可以通过公证文件、法院判决、账单等方式）。

此外，恢复偿债能力程序为公民提供了分期偿还债务的机会，期限最长为五年。值得一提的是，选择该程序的公民不会获得“破产”身份，因此不受破产相关法律后果的影响。

截至目前，共有3 350名公民向法院提出了司法破产以及恢复偿债能力的申请。其中21人已被认定为破产，总债务额达到130亿坚戈；另有4人正在恢复其偿债能力。

【编译：达娜】