10国艺术家亮相“阿尔泰——突厥世界的金色摇篮”国际艺术节

（哈萨克国际通讯社讯）“阿尔泰——突厥世界的金色摇篮”国际艺术节闭幕音乐会日前在东哈萨克斯坦州卡屯卡拉盖区举行。来自10个国家和地区的艺术家齐聚大阿尔泰，以音乐和文化展现突厥民族共同的历史根源与精神纽带。约5万名观众现场观看了演出。

音乐会以一场展现阿尔泰作为突厥文明摇篮的大型序幕拉开帷幕。主持人分别用哈萨克语、俄语和英语向观众致意，并介绍了阿尔泰在突厥民族共同历史、语言、文化和精神传统形成过程中的重要地位。

东哈萨克斯坦州州长努热穆别特·萨赫塔汗诺夫在致辞中表示，大阿尔泰是突厥世界重要的精神与历史中心之一。千百年来，这里既是文明交汇之地，也是重要通道和精神力量之源。如今，大阿尔泰再次承担起团结各国朋友和志同道合者的历史使命。

他还援引哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的话指出，保护突厥国家共同的历史文化遗产，是对未来世代承担的共同责任。

萨赫塔汗诺夫表示，新的宪法确立了爱国主义、历史传承、尊重文化遗产以及对未来世代负责等共同价值观。经过多年发展，该艺术节已成为一项具有国际影响力的文化活动，通过艺术、音乐和精神遗产将不同国家的民众凝聚在一起。

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正式环节结束后，哈萨克斯坦“萨尔马特”乐团率先登台，演唱《黑走马》（Қара жорға），以浓郁的草原文化氛围拉开演出序幕。

随后，来自巴什科尔托斯坦共和国的“哈兹纳”民族音乐项目亮相舞台，将传统民族乐器与现代音乐元素相结合，为观众呈现巴什基尔民族音乐的当代表达。

蒙古国由Agula乐队主唱、OT乐队制作人苏别代·萨姆登代表参演。他通过传统蒙古音乐，展现了游牧民族文化及大草原延续数百年的音乐传统。

图瓦共和国功勋艺术家艾扎娜则带来了独具特色的图瓦呼麦表演，以人声与自然声响交融的方式，营造出别具一格的现场氛围。

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阿塞拜疆歌手埃芬迪也登台献唱。她曾多次在国际音乐赛事中获奖，并两度参加欧洲歌唱大赛，其表演成为当晚国际演出环节中最受期待的节目之一。

来自卡拉卡尔帕克斯坦的歌手阿利舍尔·拜尼亚佐夫演唱了歌曲《Magan Unagan》。据主持人介绍，该歌曲在半年内播放量超过3亿次，成为年度热门歌曲之一。

匈牙利知名乐队NOX首次登上阿尔泰舞台。该乐队曾代表匈牙利参加2005年欧洲歌唱大赛，此次演出将匈牙利传统民间音乐与现代编曲相结合。

乌兹别克斯坦功勋艺术家塞瓦拉洪·图拉诺娃随后登台，以富有民族特色的表演展现乌兹别克斯坦丰富的音乐文化。

吉尔吉斯斯坦歌手JAX也为观众献上充满活力的演出。主持人称，他一直致力于在青年群体中推广本国文化遗产。

哈萨克斯坦“阿拉套谢里列日”乐团演唱的《突厥人颂歌》（Түркілер ұраны）成为整场演出的重要节目之一。歌曲突出体现了艺术节的核心主题，即突厥世界共同的历史根源、语言文化和精神联系。

来自土耳其的特邀嘉宾穆拉特·亚普拉克随后登台，以融合民族元素和现代风格的音乐，再次展现哈土两国之间深厚的文化联系。

在多国艺术家相继表演后，哈萨克斯坦人民艺术家迪玛希·库达依别尔艮作为压轴嘉宾登台，将音乐会推向高潮。

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主持人称迪玛希为“世界音乐使者”和哈萨克斯坦艺术的骄傲，并指出，他正通过音乐让世界各地数以百万计的听众了解哈萨克斯坦文化。

迪玛希登台后，现场响起长时间掌声。数以万计的观众跟随演唱，并用手机记录演出。他的表演成为本届国际艺术节的高潮，也将不同年龄和不同民族的观众凝聚在一起。

迪玛希以多首歌曲为当晚演出画上句号，也象征性地完成了整场音乐会所要传达的主题——通过音乐与文化促进突厥世界团结。

本次音乐会汇聚了来自哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、匈牙利、蒙古国、巴什科尔托斯坦、图瓦和卡拉卡尔帕克斯坦的艺术家。

主办方表示，“阿尔泰——突厥世界的金色摇篮”国际艺术节早已超越普通文化活动的范畴。活动期间，卡通卡拉盖成为各国音乐家、诗人、运动员和游客交流的平台。共同的历史根源、艺术语言和精神遗产，将来自不同国家的人们联系在一起。