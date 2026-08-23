库鲁尔泰选举：截至10时全国投票率达17.96%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会委员阿扎马特·艾马纳库莫夫（Азамат Айманақұмов）表示，截至23日10时，全国已有2264411名选民领取选票并参加库鲁尔泰议员选举投票，占登记选民总数的17.96%。

根据阿斯塔纳、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至10时，各地区选民投票率分别为：

阿斯塔纳市——17.01%； 阿拜州——17.35%； 阿克莫拉州——18.91%； 阿克托别州——20.28%； 阿拉木图州——17.19%； 阿特劳州——18.75%； 西哈萨克斯坦州——17.97%； 江布尔州——18.25%； 杰特苏州——20.87%； 卡拉干达州——21.06%； 库斯塔奈州——17.92%； 克孜勒奥尔达州——22.91%； 曼格斯套州——16.92%； 巴甫洛达尔州——15.98%； 北哈萨克斯坦州——17.52%； 突厥斯坦州——20.39%； 乌勒套州——19.41%； 东哈萨克斯坦州——19.93%； 阿拉木图市——9.96%； 奇姆肯特市——20.39%。

数据显示，截至10时，克孜勒奥尔达州投票率最高，为22.91%；阿拉木图市目前最低，为9.96%。

“截至10时，全国共有2264411名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的17.96%。下一次有关选民投票参与情况的信息将在12时公布。”艾马纳库莫夫说。

当天，哈萨克斯坦举行历史上首次库鲁尔泰议员选举。此次共有来自7个政党的545名候选人角逐145个议席，分别为公正党（Әділет）、全国社会民主党（ЖСДП）、巴伊塔克绿党（Baytaq）、哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）、乡村党（Ауыл）、“光明道路”民主党（Ақ жол）和共和国党（Respublica）。