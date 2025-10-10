10月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.93（-2.58坚戈），外汇交易总额为3.9111亿美元（+1.9950亿美元）。交易过程中，最低报价为1:536.71坚戈，最高报价为1:541.70 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：623.89（-5.41坚戈），外汇交易总额为137.8万欧元（-66.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:621.91坚戈，最高报价为1: 626.37坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6407（-0.0171坚戈），外汇交易总额65.4924亿卢布（+15.8556亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6173坚戈，最高报价为1: 6.6750坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.6952（-0.2789坚戈），外汇交易总额4120万元（-2208.7万元）。交易过程中，最低报价为1:75.3400坚戈，最高报价为1: 75.9700坚戈。