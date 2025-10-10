哈通社10月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月10日，星期五

10月10日是阳历一年中的第283天（闰年第284天），离全年的结束还有82天。

世界各国/地区节日：

世界精神卫生日 世界精神卫生日，又称世界心理健康日，是世界心理卫生联盟倡议的节庆，订定为每年的10月10日。首个世界精神卫生日在1992年举行，世界心理卫生联盟与全世界超过150个国家的机构合作，以推广全世界的心理健康教育、注意和提倡。世界各国每年都为«精神卫生日»准备丰富而周密的活动。

斐济独立日 斐济共和国是位于南太平洋，瓦努阿图以东、汤加以西、图瓦卢以南的群岛国家，由330个岛屿组成。1970年10月10日，斐济独立，结束英国96年统治。

辛亥革命纪念日 每年的10月10日是辛亥革命纪念日，是为了纪念推翻封建帝制的辛亥革命的节日，中华民国政府称«双十节»，是中华民国的诞生日，纪念中国爆发的资产阶级民主革命。

世界反对死刑日 世界反对死刑日指的是10月10日，是由145个非政府组织、律师团体、地方行政机构和工会组织组成的世界反对死刑联盟设立世界反对死刑日，旨在提高公众意识，了解死刑从判决到执行整个过程的非人道的一面。联合国人权专家呼吁国际社会加倍努力，促使各国废除死刑。

朝鲜劳动党建党纪念日 每年10月10日为朝鲜劳动党建党纪念日。朝鲜劳动党是朝鲜唯一的执政党，现任最高领导人是先后任职第一书记和委员长的金正恩，总书记的头衔永远保留给已故领导人金正日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1962年 乌斯卡曼市钛镁加工厂生产首批产品。

1997年 纳扎尔巴耶夫总统的《哈萨克斯坦-2030》发展战略正式公布。

2000年 哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家领导人在阿斯塔纳签署建立欧亚经济共同体的条约。

2006年 哈萨克斯坦驻扎波罗热荣誉使馆举行开馆仪式。

2011年 卡拉干达市开设哈兹别克毕纪念碑。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统为出席独联体国家元首理事会、欧亚经济共同体跨国委员会会议以及欧亚经济委员会最高理事会会议对白俄罗斯进行工作访问。

2016年 哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚铁路管理部门签署跨里海国际运输航线国际协会成立协议。

2016年 首届«核裁军与安全»贡献奖被授予约旦国王阿卜杜拉二世。

2017年 琼布拉克被评为独联体最佳高山度假村。

2018年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第六届世界和传统宗教领袖代表大会开幕式上向梵蒂冈教廷委员会颁发了“宗教间对话贡献奖”。

2019年 阿拉木图举办首届国际花样滑冰锦标赛“丹尼斯·谭纪念赛”，共有来自 18 个国家的运动员参加。