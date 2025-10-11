哈通社10月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10 月 11 日，星期六

10月11日是阳历一年中的第284天（闰年第285天），离全年的结束还有81天。

世界各国/地区节日：

国际女童日 2012年联合国宣布每年的10月11日为国际女童日，这一主题日确认女童的各项权利，希望为女童提供更多的机会，并提高全世界对于女童面临的不平等待遇的认知，以期提高女童在教育、医疗、营养、法律和安全方面的待遇。

巴什科尔托斯坦共和国日 巴什科尔托斯坦共和国是俄罗斯联邦主体之一。1990年的今天巴什科尔托斯坦共和国宣布独立。

爱尔兰宪法日 爱尔兰共和国位于欧洲，是欧盟成员国之一。首都 - 都柏林，官方语言为爱尔兰语（即本土凯尔特语）及英语，官方货币为爱尔兰傍。每年10月10日为宪法日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1961 年 苏联首次在塞梅核试验场进行地下核试验。

1997 年 哈萨克斯坦通过了《哈萨克斯坦-2030年 》发展战略。

1997 年 哈萨克斯坦共和国武装部队军事学院成立。

2007 年 首任总统纳扎尔巴耶夫批准“乔坎•瓦里汗诺夫”航海船首次考察任务。

2011 年 中国北京市举行了阿斯塔纳文化日

2016 年 哈萨克斯坦被非盈利组织“救助儿童会”评为适合女生生活的30个国家之一。

2016 年 法国巴黎联合国教育、科学及文化组织总部举行了阿拉木图市阿拉木图建城1000周年展览会。

2016 年 哈萨克斯坦当选第26届万国邮联大会理事成员国。

2017年 第十八届亚洲核合作论坛在阿斯塔纳举行。

2017年 哈萨克斯坦首列跨血型肝脏移植手术在阿斯塔纳进行。

2018年 第六届世界和传统宗教领袖大会闭幕，并发表最终宣言。

2018年 哈萨克斯坦著名作家、新闻工作者谢尔汗•穆尔塔扎遗体告别仪式在阿拉木图市阿吾艾佐夫剧院举行。

2019年 哈萨克斯坦反腐败行动署署长阿利克·什佩克巴耶夫同中国国家监察委员会主席杨晓渡签署合作备忘录。

2019年 蒙古总理乌赫那•呼日勒苏赫对哈萨克斯坦进行访问框架下，在哈萨克斯坦首都举行哈-蒙商业论坛。

2021年 哈萨克斯坦与吉尔吉斯紧急情况部第五次联席会议在阿拉木图举行。