哈通社10月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月12日，星期日

10月12日是阳历一年中的第285天，离全年的结束还有80（闰年则还有81）。

世界各国/地区节日：

联合国西班牙语日 2010年，联合国新闻部宣布启动语言日，并定10月12日为西班牙语日。西班牙语是联合国6种官方语文之一。按照第一语言使用者数量排名，西班牙语为世界第二大语言，语言总使用人数排名为世界第三。1492年10月12日，哥伦布发现美洲大陆。联合国把这一天定为西班牙语日，主要因为在拉丁美洲国家中，约有4亿人使用这一语言。

巴西儿童节 每年10月12日定为儿童节 ，节日与主保圣人（守护圣者）日、圣母日同日庆祝。1924年，巴西总统阿图尔 · 贝纳德斯批准提议，并决定该节日为巴西法定节日。

西班牙国庆日 西班牙国庆日为10月12日，原先是西班牙日，纪念1492年10月12日哥伦布到达美洲大陆这一伟大的历史事件。1987年起，此日定位西班牙国庆节，每年的庆典仪式上，由国王检阅海、陆、空三军部队。

赤道几内亚独立日 赤道几内亚位于非洲中西部，西临大西洋，北邻喀麦隆，东、南与加蓬接壤。10月12日为赤道几内亚国庆日也是独立日。

世界关节炎日 世界卫生组织（WHO）倡议下，从1996年开始，每年的10月12日被定为世界关节炎日，提醒全人类关注这个重要的疾病。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1965年 乌斯卡曼机场迎来首架AH-24型飞机，同时开通乌斯卡曼-阿拉木图直飞航线。

1991年 哈萨克斯坦青年联盟成立。

1997年 国家信息中心在阿拉木图市设立。

1998年 哈萨克著名作曲家沙姆舍· 哈勒达亚科夫（1930-1992）纪念碑揭幕。

2000年 哈萨克斯坦总统“博拉沙克”助学金候选人遴选准则公布。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《哈萨克斯坦之路》克罗地亚语版在克罗地亚首都萨格勒布市米马拉博物馆正式公布。

2012年 哈萨克斯坦央行发行面值100坚戈的《雪豹》纪念币和面值500坚戈的《猫头鹰》纪念币，纪念币均依照精制硬币（proof）标准制作。

2015年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署关于批准《哈萨克斯坦加入世界贸易组织议定书》法案。

2017年 国际突厥学院和匈牙利驻哈萨克斯坦大使馆共同举办了主题为《巫师与他们的仪式》的图片展。

2017年 匈牙利驻哈大使巴拉尼授予国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里匈牙利十字军官勋章。

2018年 考古学家对西哈州塔赫塞公主陵墓进行发掘。

2021年 亚信会议第六次外长会议在哈萨克斯坦首都举行。

2022年 托卡耶夫总统在阿斯塔纳与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行会晤。