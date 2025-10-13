19:16, 13 10月 2025 | GMT +5
10月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了10月13日坚戈兑换外币平均汇率结果。
28个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.71（-1.22坚戈），外汇交易总额为2.3824亿美元（-1.5287亿美元）。交易过程中，最低报价为1:536.45坚戈，最高报价为1:539.50 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：624.42（+0.53坚戈），外汇交易总额为47.5万欧元（-90.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:621.88坚戈，最高报价为1: 626.33坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6496（+0.0041坚戈），外汇交易总额39.7966亿卢布（+25.6957亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6001坚戈，最高报价为1: 6.6780坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.2608（-0.4344坚戈），外汇交易总额3470万元（-650万元）。交易过程中，最低报价为1:75.1700坚戈，最高报价为1: 75.4900坚戈。