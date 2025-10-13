哈通社10月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月13日，星期日

10月13日是阳历一年中的第286天（闰年第287天），离全年的结束还有79天。

世界各国/地区节日：

国际减灾日 联合国大会于1989年12月22日通过44/236号决议，指定10月的第二个星期三为减少自然灾害国际日。并借此在全球倡导减少自然灾害的文化，包括灾害防止、减轻和备战。2009年，联合国大会通过决议改为每年10月13日。

世界保健日 每年的10月13日是世界保健日。每年都要选择一个与公共卫生领域相关的主题，旨在提高全世界众对这一保健领域的认识，借此激发起一项长期宣传活动，促使该领域工作的开展。世界保健日期间，世界卫生组织各会员国都举行纪念活动，推广和普及有关健康知识，以提高人民健康水平。

国际标准时间日 1884 年10月13日，在华盛顿召开的国际天文学家代表会议决定，以经过英国伦敦东南格林尼治的经线为本初子午线，作为计算地理的起点和世界标准“时区”的起点。后来这一天便定为国际标准时间日。

阿塞拜疆铁路工人日 在阿塞拜疆总统2005年批准下，10月13日为阿塞拜疆铁路工人日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1929年 无线广播首次在哈萨克斯坦北部播出。现北哈州无线调频信号覆盖所有地区，甚至俄罗斯边境地区也能接收到。

1995年 哈萨克斯坦糖尿病协会成立，并于1996年加入国际糖尿病联合会。

1998年 首任总统纳扎尔巴耶夫批准《关于进一步改革哈萨克斯坦国家机构》决议。

1999年 根据总统令，哈萨克斯坦能源、工业与贸易部原子能委员会成立。

2009年 阿尔法拉比国立大学举行建校75周年庆祝活动。

2014年 哈萨克斯坦同多哥共和国正式建立外交关系。

2015年 哈萨克斯坦国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫在阿斯塔纳会见到访的中国国防部长常万全。

2017年 哈通社同The Business Year国际出版社签署合作备忘录。

2018年 哈萨克斯坦-马其顿外交部政治磋商会议在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦选手迪亚斯•巴赫力丁在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的第三届青奥会单人划艇比赛上获得金牌。

2020年 位于吉隆坡的马来西亚国家图书馆正式开设阿拜哈萨克文学与文化中心。

2021年 伊朗-哈萨克斯坦商业论坛在德黑兰举行。

2022年 托卡耶夫总统在阿斯塔纳会见中国国家副主席王岐山。

2022年 在哈萨克斯坦与土耳其建交30周年之际，两国国家元首发表联合宣言。