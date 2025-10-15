10月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.44（+0.51坚戈），外汇交易总额为2.2059亿美元（-1.0594亿美元）。交易过程中，最低报价为1:538.51坚戈，最高报价为1:540.50 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.10（+4.64坚戈），外汇交易总额为15万欧元（-6.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:626.36坚戈，最高报价为1: 628.37坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8144（+0.0492坚戈），外汇交易总额53.6000亿卢布（+16.9904亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7001坚戈，最高报价为1: 6.8608坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.7623（+0.2526坚戈），外汇交易总额7930万元（+2124.4万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5700坚戈，最高报价为1: 75.8200坚戈。