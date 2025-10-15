哈通社10月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月15日，星期三

10月15日是阳历一年中的第288天 （闰年第289天） ，离全年的结束还有77天。

世界各国/地区节日：

世界农村妇女日 1996年联合国确定每年的10月15日为«世界农村妇女日» (World Rural Women's Day) 。在每年的10月15日这一天，人们都要举行活动纪念这个日子，目的是让更多的人认识到农村妇女在实现粮食安全和可持续发展战略中的地位以及所发挥的重要作用。

世界洗手日 世界洗手日是一项运动，目的旨在呼吁全世界人民利用肥皂洗手作为一个预防感染疾病的重要方法。2008年是联合国大会订立的国际环境卫生年，健康促进组织PPPHW发起第一届世界洗手日倡议，号召全世界各国在2008年10月15日开展洗手活动。 此前，世界卫生组织曾把2005年10月13日设为«国际洗手日»。

国际盲人节 1984年，在沙特阿拉伯首都利雅德召开的世界盲人联盟成立大会上，确定每年的10月15日为«国际盲人节（White Cane Safety Day）»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 哈萨克斯坦央行发行联合国60周年纪念邮票。

2009年 哈萨克斯坦当选教科文组织执行委员会成员。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于哈萨克斯坦政府与塔吉克斯坦政府之间无偿军事援助的协议》。

2010年 哈萨克斯坦驻韩国特命全权大使别尔达利耶夫荣获蔚山广域市«荣誉公民»称号。

2015年 阿拉木图市举行首届哈萨克斯坦媒体大会。

2015年 阿斯塔纳国际金融中心与美国纳斯达克股票交易所签署合作备忘录。

2016年 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫在对美国进行访问期间同纳斯达克总裁阿德娜·弗里德曼签署相互谅解合作备忘录。

2018年 中国国家开发银行驻阿斯塔纳代表处正式开业。

2019年 哈萨克斯坦加入欧洲委员会反腐败国家集团（GRECO）协议签署仪式在欧洲委员会总部举行。

2019年 国产动画《穆兹巴拉克》获得德国施林格尔国际儿童电影节奖项。

2019年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席了在阿塞拜疆首都巴库举行的第七届突厥语国家合作委员会（突厥议会）首脑峰会。会上，纳扎尔巴耶夫被授予突厥世界最高荣誉奖章。

2020年 美国国防威胁减除局（DTRA）的支持下，国民警卫队公共危机应对培训中心在乌斯卡曼正式成立。

2020年 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明出席阿拉木现代汽车制造厂投产仪式。

2021年 哈萨克斯坦在第76届联合国大会上成功当选联合国人权理事会成员，任期为2022年至2024年。

2021年 哈萨克斯坦国家生物技术中心成功研发出用于治疗各种深部伤口和烧伤的创新工具X-Graft。