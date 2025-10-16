10月16日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.64（-1.80坚戈），外汇交易总额为3.5143亿美元（+1.3083亿美元）。交易过程中，最低报价为1:536.00坚戈，最高报价为1:538.51 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：625.81（-2.29坚戈），外汇交易总额为2.1万欧元（-12.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:624.94坚戈，最高报价为1: 627.22坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8259（+0.0115坚戈），外汇交易总额45.0237亿卢布（-8.5762亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7300坚戈，最高报价为1: 6.8800坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.4335（-0.2388坚戈），外汇交易总额4966.4万元（-2963.5万元）。交易过程中，最低报价为1:75.2710坚戈，最高报价为1: 75.4900坚戈。