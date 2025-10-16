哈通社10月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月16日，星期四

10月16日是阳历一年中的第289天 （闰年第290天） ，离全年的结束还有76天。

世界各国/地区节日：

世界粮食日 每年的10月16日是世界粮食日。 联合国粮食及农业组织成立于1945年10月16日。于是第20届联合国大会于1979年11月将10月16日定为世界粮食日，1981年起施行。设立此主题日旨在唤起世界对发展粮食和农业的高度重视。

世界麻醉日 麻醉在医学领域中是一种临时失去意识和感觉的状态。它可能包括疼痛减轻、瘫痪、失去记忆和无意识。1846年10月16日，美国马萨诸塞州总医院的威廉·莫顿用乙醚麻醉，从一个病人的脖子上割下一个肿瘤，仅历时8分钟，首次证明在进行大手术时，能用乙醚来进行全身麻醉。这次手术成功的消息在美国迅速传开，而后又传遍了全世界。各国相继采用乙醚麻醉进行手术，结束了病人必须强忍剧痛接受手术的时代。

世界面包日 国际面包联合会（UIB）将每一年的10月16日定为«世界面包日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 纳扎尔巴耶夫对土耳其进行正式访问。

2000年 纳扎尔巴耶夫出席塞梅大桥揭幕仪式。

2007年 哈萨克斯坦、伊朗以及阿塞拜疆签署铁路运输协议。

2010年 纳扎尔巴耶夫出席在意大利米兰举行的第十届亚欧首脑会议。

2015年 欧亚经济委员会最高理事会会议在阿克莫拉州布拉拜自然公园举行。

2016年 导演叶勒扎提·耶斯肯德尔执导的影片《淡季》釜山国际电影节被评为亚洲最佳短片。

2017年 “贝纽-巴佐依-奇姆肯特”天然气管道与“中亚-中国”跨国天然气管道连通仪式在阿斯塔纳天然气调度中心举行。

2018年 纳扎尔巴耶夫抵达芬兰首都赫尔辛基，开始对该国进行正式访问。

2019年 第十二届“中亚-韩国论坛”在哈萨克斯坦首都举行。

2019年 国际原子能机构（IAEA）在乌斯卡曼建立的低浓缩铀银行接收第一批低浓缩铀。

2020年 关于阿尔法拉比的百科全书哈语版首发。

2021年 联合国大会第一委员会会议上，塞梅核试验场关闭30周年框架下，哈萨克斯坦和基里巴斯发表支持禁止核武器条约积极承诺的联合声明。

2021年 哈萨克斯坦驻塞浦路斯大使萨特巴勒德·布尔沙阔在塞浦路斯总统府举行的“年度外交官”颁奖典礼上荣获该项殊荣。

2022年 阿斯塔纳举办了“ART FESTIVAL”国际儿童青少年艺术创意大赛，吸引了众多观众参与。