10月17日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 536.48（-1.16坚戈），外汇交易总额为3.0534亿美元（-4609万美元）。交易过程中，最低报价为1:534.65坚戈，最高报价为1:538.10 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：627.87（+2.06坚戈），外汇交易总额为65万欧元（+62.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:626.92坚戈，最高报价为1: 629.36坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6332（-0.1927坚戈），外汇交易总额74.3809亿卢布（+29.3572亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6040坚戈，最高报价为1: 6.7501坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.3387（-0.0948坚戈），外汇交易总额8180万元（+3213.5万元）。交易过程中，最低报价为1:75.1300坚戈，最高报价为1: 75.4900坚戈。