    哈通社10月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈通社为各位读者总结10月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    Photo credit: Kazinform

    10月17日，星期五

    10月17日是阳历一年中的第290天 （闰年第291天） ，离全年的结束还有75天。

    世界各国/地区节日：

    国际消除贫困日 国际消除贫困日亦称国际灭贫日或国际消贫日。联合国于1992年12月22日通过47/196决议，将1993年起把每年10月17日定为国际灭贫日，用以唤起世界各国对因制裁、各种歧视与财富集中化引致的全球贫富悬殊族群、国家与社会阶层的注意、检讨与援助。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1981年 阿拉木图市第100万位居民诞生。

    1992年 克孜勒奥尔达州卡扎勒县为哈萨克人民反殖民民族解放斗争领导人之一詹阔扎树立了一座纪念碑。

    2004年 中亚合作组织成员国元首会议会议在杜尚别举行。

    2005年 时任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于哈萨克斯坦有效利用土地资源以及油田开发的相关法律进行修改和补充》的法案。

    2007年 哈萨克斯坦驻中国大使馆在北京举行哈萨克斯坦文化日活动。

    2008年 “同一个世界：通过多样性取得进步”国际论坛在阿斯塔纳举行。 56个国家的外长和10多个国际组织的代表与会。

    2011年 阿拉木图市为庆祝共和国独立20周年而举行了“穆赫塔尔·阿吾耶佐夫和哈萨克斯坦”主题会议。

    2013年 首届 “Astana International Auto Salon-2013”国际车展举行。

    2014年 阿拉木图市举行了第二届“AlmatyInvest 2014”国际投资论坛。

    2016年 哈萨克斯坦驻斯洛文尼亚共和国马里博尔市荣誉领事馆举行开馆仪式。

    2017年 阿拉木图市举行“阿拉什奥尔达”100周年纪念活动。

    2018年 世界经济论坛《全球竞争力报告》，根据其基础设施支柱的能源可及性，将哈萨克斯坦置于第一线。

    2019 年 阿克托别市纳扎尔巴耶夫菁英学校两名学生为盲人和视障人士开发了带有导航系统的 BlindHelper 手杖。

    2021年 阿斯塔纳市举行伟大摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫纪念碑揭幕仪式。

    2022年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见新任哈萨克斯坦驻英国大使马赫詹·伊利亚索夫。

    哈通社简报
