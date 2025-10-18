哈通社10月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月18日，星期五

10月18日是阳历一年中的第291天 （闰年第292天） ，离全年的结束还有74天。

世界各国/地区节日：

精神文明协调日 1992年10月哈萨克斯坦前首都阿拉木图市举行了第一届世界精神文明大会。参与大会的各代表决定每年10月18日为精神文明协调日。该节日旨在禁止世界发生冲突，并寻求和平。自1992年起，哈萨克斯坦将这一天当作节日来庆祝。

阿塞拜疆独立日 阿塞拜疆共和国位于外高加索东部，东临里海，南接伊朗，西边和亚美尼亚、土耳其及格鲁吉亚为邻，北界俄罗斯。首都-巴库市，语言-阿塞拜疆语，货币-马纳特。哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年建立外交关系。

领带日 2008年，克罗地亚议会宣布，每年的10月18日为«领带日»。17世纪中叶，在法国服役的克罗地亚士兵都系着一条鲜艳的领巾。据称，这一方面是为了便于士兵相互辨认，另一方面领巾是出征前由母亲或妻子为他们系上，象征亲人团圆。领巾配饰被认为是现代领带的起源，克罗地亚也因此被称为“领带的故乡”。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1923年 北哈州国家档案局成立。

1992年 阿拉木图市举行了第一届世界精神文明大会。来自美国、英国、德国、意大利、奥地利、印度以及独联体国家的世界宗教运动代表、著名精神领袖、科学家、作家以及教育和文化功勋人士出席本次大会。

1994年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在土耳其举行的第二届突厥国家首脑会议。

1997年 阿拉木图市“3月8日”街被重新以哈萨克著名作曲家沙姆舍·哈勒达亚科夫的名字命名。

2007年 国家自行车队奥运会培训中心在塔勒德库尔干市成立。

2011年 哈萨克斯坦央行发布面值500坚戈的“哈萨克斯坦民族传统，传统民族运动”以及面值50坚戈的“阿肯弹唱”纪念硬币。

2011年 独联体政府首脑（总理）理事会例行会议在圣彼得堡举行。

2011年 上合组织成员国最高法院院长会议在乌兹别克斯坦塔什干举行。

2016年 中国首都北京市举行了哈萨克斯坦商品展。

2017年 阿曼对哈萨克斯坦公民简化签证制度。

2017年 哈萨克斯坦低浓缩燃料IVG.1M 核反应堆正式投入运营。

2019年 哈萨克斯坦电影周在白俄罗斯首都明斯克拉开帷幕。

2021年 卢森堡发行哈萨克斯坦独立30周年纪念邮票。

2021年 斯洛伐克驻乌斯卡曼名誉大使馆正式开馆。

2022年 阿斯塔纳正式成为世界城市和地方政府联合组织成员。