哈通社10月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月19日，星期六

10月19日是阳历一年中的第292天 （闰年第293天） ，离全年的结束还有73天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦救援人员日 每年10月19日庆祝哈萨克斯坦救援人员日。该节日也是国家紧急情况委员会的成立日。

摩尔多瓦律师日 2001年10月摩尔多瓦律师协会在首都基希讷乌市正式成立，随后举行的国家第一届律师大会上决定每年的10月19日为摩尔多瓦律师日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1957年 彼得罗巴甫尔举行了首届北哈州阿肯弹唱会

1989年 塞米核试验场进行了最后一次（第221次）地下核试验。

1990年 哈萨克斯坦共产党中央委员会与哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会通过在阿拉木图建立国家文化中心的决议。

2004年 哈萨克食品文化学院30周年庆典科学实验回忆在阿拉木图市举行。

2005年 哈萨克斯坦国家邮政公司同爱沙尼亚邮政联合推出了«猎犬»为主题的特别邮票，邮票中印有哈萨克犬和爱沙尼亚犬的图案。

2010年 阿拉木图市为卫国战争著名指挥官包尔江·莫穆舍吾勒诞辰100周年举行了«永恒的英雄精神»为主题的展览会。

2010年 哈萨克斯坦央行为2011年第七届亚洲冬季运动会发布面值500、5000坚戈的纪念硬币。

2015年 哈萨克斯坦导演努尔塔斯•阿达姆拜自导自演的电影《儿媳萨比娜》入围中国、美国、新西兰、罗马尼亚等国家5个国际电影节。

2016年 阿斯塔纳市举行了热赫姆詹•霍什哈尔巴耶夫的纪念碑揭幕仪式。、

2017年 阿塞拜疆翻译出版有关纳扎尔巴耶夫总统的书籍。

2017年 题为«通往宇宙的哈萨克斯坦之路：落实和发展前景-2017»国际航天论坛在阿斯塔纳召开。

2018年 «大丝绸之路沿线中世纪古城»国际科学研讨会在突厥斯坦开幕。

2020年 哈萨克斯坦驻立陶宛第二大城市考那斯市名誉领事馆开馆。