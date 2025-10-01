10月1日起哈萨克斯坦多项新政实施

“广阔田野2”计划启动申请受理

此前，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示政府及金融机构确保春季播种工作按时启动。为落实这一任务并完善支持措施，今年“广阔田野2”计划的融资申请受理自2025年10月1日起提前开始。

据农业部介绍，该计划的核心目标是为农业生产者提供提前融资，以充分准备新农业季，包括以优惠价格采购燃油、化肥，维修农业设备及储备必要种子。这一阶段的资金支持是确保播种季顺利进行的关键因素。去年11月底启动的提前融资机制一经推出便受到广泛欢迎。

该计划提供年化5%的优惠贷款利率，并针对担保问题提供灵活解决方案，必要时可通过“达姆”基金为贷款金额最高85%提供担保。融资通过“农业信贷公司”股份公司广泛的分支网络及合作金融机构实施。系统的支持措施确保了扶持力度的稳步提升。

Фото: ҚР Үкіметі

2022年，“广阔田野”计划拨款1400亿坚戈，而今年计划拨款7000亿坚戈，其中超过5000亿坚戈已投入使用。这表明对农业领域的系统性支持逐年增强。

农业生产者可通过“农业信贷公司”区域分支机构申请参与“广阔田野2”计划。详细信息可通过官网agrocredit.kz或呼叫中心查询。

“家庭银行（Otbasybank）”部分服务转为线下办理

为优化流程，“家庭银行（Otbasybank）”将对住房租赁及二级银行按揭贷款还款的转账操作进行调整。自今日起，相关操作将无法通过移动应用程序完成，需通过银行网点或“住房市场”门户网站（otbasybank.kz）个人账户提交完整材料办理。门户网站处理操作的时间为3个工作日。

申请住房租赁支付需提交注明出租人信息的租赁合同。

偿还二级银行按揭贷款需提交以下文件：

- 不动产买卖合同（若贷款合同中未注明不动产所有人信息）；

- 银行贷款合同或金融机构贷款合同原件；

- 贷款还款计划表；

- 二级银行、金融机构或其他贷款机构（法人）出具的借款人债务情况证明。

Коллаж: Kazinform / Pexels / Freepik

首都启动流感疫苗接种

今日起，阿斯塔纳启动季节性流感疫苗“Grippol+”（俄罗斯生产）的免疫接种工作。市政府从地方预算中拨款采购了14.5万剂疫苗。

根据政府2020年9月24日第612号决议，风险群体可免费接种疫苗，包括医务人员、登记在册的儿童、孤儿院及养老院人员、妊娠二三期孕妇、心血管及呼吸系统慢性疾病患者、学龄儿童、封闭机构人员及其他特定群体。

个人财产税缴纳期限截止

根据《税法典》，2024年度个人财产税的缴纳期限为2025年10月1日。个人财产税基于“公民服务政府”国有公司确定的不动产价值及所有权持有时间计算，税额自动生成，并于2025年6月通过二级银行移动应用、e-Salyq Azamat及eGov mobile以推送通知形式告知业主。

自2025年10月2日起，未按时履行纳税义务的个人将收到欠税通知。若欠税金额超过1个最低计算指标（AEC），通知送达后30个工作日内将发出强制执行令，并在5个工作日内移交私人司法执行人。

未及时缴纳财产税的后果包括：

- 最高25%的强制执行费用；

- 银行账户限制；

- 出境限制。

【编译：木合塔尔·木拉提】