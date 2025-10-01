哈通社10月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月1日,星期三

10月1日是阳历一年中的第274天 （闰年第275天） ，离全年的结束还有91天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦教师节 每年10月1日为哈萨克斯坦教师节，这一节日同样在白俄罗斯、立陶宛、俄罗斯以及乌克兰等国家庆祝。

国际老年人日 1982年，由联合国倡议，老龄化问题世界大会通过了维也纳老龄问题国际行动计划。1990年12月14日，联合国大会通过45/106号决议，指定10月1日为国际老年人日。

国际音乐日 1979年10月在澳大利亚墨尔本举行的国际音理会第18届全体大会上通过了确定每年10月1日为«国际音乐日»(简称IMD)并成立了«国际音乐日»组织。 其宗旨是努力使音乐成为人类生活的基本内容，通过音乐把各国人民联合在一起。

中华人民共和国国庆日 是为纪念中华人民共和国成立而设立的节日，庆祝日期被定为每年的10月1日。1949年10月1日，中华人民共和国开国大典在北京天安门广场举行，中华人民共和国中央人民政府正式成立。该节日在中国内地及香港、澳门是法定假日或公众假期。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1718年 塞梅市正式成立。

1991年 后苏联国家代表在阿拉木图市举行经济委员会会议。

1996年 阿拉木图举行首届«Ainalayin»儿童艺术节。

2005年 哈萨克斯坦国家图书馆举行«文化遗产»展览会。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统对曼格斯套州进行视察。

2016年 哈萨克斯坦驻克拉根福（奥地利）名誉领事馆正式开馆。

2019年 《亚洲货币》（Asia Money）杂志举办的«2019新丝路金融大奖»（New Silk Road Finance Awards）评选结果揭晓，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）年度«一带一路»总体项目或倡议奖。

2020年 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院院）通过《关于批准对<上海合作组织成员国关于举行联合军事演习的协定>进行补充修改》法案。

2021年 迪拜世博会哈萨克斯坦馆正式开馆。