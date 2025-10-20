10月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.09（+1.61坚戈），外汇交易总额为2.5703亿美元（-4830.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:537.00坚戈，最高报价为1:539.24 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.51（+0.64坚戈），外汇交易总额为75万欧元（+10万欧元）。交易过程中，最低报价为1:626.54坚戈，最高报价为1: 629.16坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6494（+0.0162坚戈），外汇交易总额87.3582亿卢布（+12.9772亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5960坚戈，最高报价为1: 6.6690坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5496（+0.2109坚戈），外汇交易总额7045万元（-1135万元）。交易过程中，最低报价为1:75.4590坚戈，最高报价为1: 75.6900坚戈。