哈通社10月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月20日，星期一

10月20日是阳历一年中的第293天 （闰年第294天） ，离全年的结束还有72天。

世界各国/地区节日：

世界骨质疏松日 世界骨质疏松日是一个于1996年6月24日由英国国家骨质疏松学会创办纪念日。1998年，世界卫生组织，将世界骨质疏松日改定为每年10月20日。

国际空中交通管制员日 1961年10月20日空中交通管制员国际联合会在美国成立。这成为了航空运输史的里程碑式事件，并为国际空中交通管制员日奠定了基础。此后，每年的10月20日被定为国际空中交通管制员日。

世界统计日 2010年2月第41届统计委员会会议上，联合国统计委员会提出了2010年10月20日庆祝世界统计日的拟议（41/109决议）。认识到编制反映国家进程的可靠、及时的统计数据和指标，对于知情决策和监测千年发展目标的实施是必不可少的，联合国大会在2010年6月3日通过了A/64/267决议，正式指定2010年10月20日为首个世界统计日。

世界厨师日 世界厨师日是世界厨师联合会（WACS）于2004年3月在爱尔兰都柏林召开的第31届世厨联代表大会上提议，确定每年的10月20日定为世界厨师日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1933年 阿尔·法拉比国立大学的成立奠定了基础，并于1934年2月15日正式成立。大学成立最初只有物理-数学和生物学院，而今天阿里法拉比国立大学成为了哈萨克斯坦顶尖教育机构。

1934年 塞梅教育学院成立，成立最初曾命名为«塞梅教师学院»，而在1937年改名为塞梅教育学院。1939年学院以革命家克鲁普斯卡娅的名字命名。1993学院以沙卡热姆∙库达伊别尔德的名字重新命名。

1995年 哈萨克斯坦总统办公厅成立。

1995年 根据总统令，哈萨克斯坦在英国和北爱尔兰开设使馆。

1997年 根据总统令，正式宣布阿克莫拉市为哈萨克斯坦的新首都。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会第16次会议在阿斯塔纳召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议。

2014年 哈萨克斯坦同毛里求斯正式建立外交关系。

2015年 科威特驻哈萨克斯坦新使馆大楼正式开放。1993年2月11日，哈萨克斯塔与科威特正式建立外交关系。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统接受CNBC阿拉伯台采访。

2017年 人类首位宇航员尤里•加加林雕像在阿斯塔纳落成。

2018年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在突厥斯坦州萨热阿尕什度假村举行非正式会晤。

2019年 哈萨克斯坦选手安德烈·楚盖在韩国首都首尔举行的亚洲场地自行车锦标赛中获得金牌。

2020年 哈萨克斯坦和土耳其航天科技部门间签署了航天领域双边合作相互谅解备忘录。

2021年 考古学家在巴甫洛达尔州拜达拉县发现属于9~10世纪的古墓群。由于土壤的特殊化学成分，出土的木制品、丝绸和布料衣服等文物保存状况良好。