    19:11, 21 10月 2025 | GMT +5

    10月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了10月21日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    Доллар немного подорожал на торгах
    Фото: Pexels

    32个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.61（+0.52坚戈），外汇交易总额为2.1956亿美元（-3747.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:537.65坚戈，最高报价为1:539.25坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：626.60（-1.91坚戈），外汇交易总额为187.7万欧元（+112.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:625.25坚戈，最高报价为1: 626.88坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6448（-0.0046坚戈），外汇交易总额58.0241亿卢布（-29.3340亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6195坚戈，最高报价为1: 6.6751坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.6323（+0.0827坚戈），外汇交易总额6200.5万元（-844.4万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5310坚戈，最高报价为1: 75.8090坚戈。

