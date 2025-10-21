哈通社10月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月21日，星期二

世界各国/地区节日：

塞尔维亚二战牺牲者纪念日 每年的10月21日塞尔维亚将为二战时期牺牲的烈士、纳粹屠杀的死难者以及大饥荒牺牲者举行追悼。

英国苹果日 英国Common Ground慈善组织1990年首次提出举办该节日。首次在伦敦科文特花园庆祝。

印度警察纪念日 1960年印度政府宣布每年10月21日为警察纪念日，该节日是为了纪念1959年遭到杀害的印度警察而设立。2012年开始正式在全国范围内得到广泛关注。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1868年 阿克莫拉州正式成立。阿克莫拉州范围包括，阔克谢套县、阿特巴萨尔县、阿克莫拉县以及位于鄂木斯克和彼得罗巴甫洛夫斯克市的西伯利亚哥萨克士兵第1、5、6团。

1930年 哈萨克斯坦两所历史悠久的高等学府 - 阿拉木图兽医学院和哈萨克农业学院联合成立哈萨克国立农业大学。高等学院为国家培养出近10万名专业人员，其毕业生为国家农业、科学以及教育等领域发展做出了各自的贡献。

1996年 突厥国家元首在乌兹别克斯坦塔什干市举行了会谈。

1997年 根据总统令，哈萨克斯坦最高纪律委员会成立。

2004年 塞梅市若扎有限公司制造出世界最大袜子。该袜子长-106厘米，高178厘米，重16.5公斤。

2005年 纳扎尔巴耶夫签署总统令，批准召开哈萨克斯坦民族和睦大会第11次会议。

2011年 卡拉干达举行了哈萨克斯坦著名科学家哈尼什•萨特巴耶夫纪念碑揭幕仪式。

2011年 突厥语国家合作委员会第一次会议在阿拉木图举行。

2013年 威尔第的著名歌剧《阿提拉》在阿斯塔纳歌剧院上演，纳扎尔巴耶夫总统出席演出。

2015年 科威特驻哈大使馆新楼揭幕仪式在阿斯塔纳举行。

2016年 第28届世界大学生冬季运动会倒计时100天动员大会在阿拉木图市乔拉克体育馆举行，会上正式公布了本届大冬会会歌。

2017年 集体安全条约组织（集安组织）“不朽的兄弟情-2017”联合军事演习在哈萨克斯坦阿拉木图州伊犁军事训练基地落下帷幕。

2018年 第四届国际猎鹰大赛在阿斯塔纳举行。

2019年 为出席日本新天皇德仁即位正殿之仪，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫飞抵日本首都东京。

2020年 托卡耶夫总统主持召开最高改革委员会首次会议。

2021年 哈萨克斯坦-格鲁吉亚外交部政治磋商会议在阿斯塔纳召开。

2021年 位于杰兹德镇的马肯·托热凯勒德矿冶博物馆迎来了一件特殊的藏品——第2万件藏品。这件藏品是一件20世纪30年代的厨房用具，名为“kebeje”（意为木箱），由手艺人詹博森·特克库勒吾勒制作。

2022年 哈萨克斯坦批准加入全球绿色增长研究所。

2023年 参加第4届亚残运会德哈萨克斯坦体育代表团在中国杭州亚残运村隆重举行升国旗仪式。