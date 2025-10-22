10月22日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.57（-0.04坚戈），外汇交易总额为2.4427亿美元（+2470.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:538.00坚戈，最高报价为1:539.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：624.62（-1.98坚戈），外汇交易总额为34.3万欧元（-153.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:624.12坚戈，最高报价为1: 625.50坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6017（-0.0431坚戈），外汇交易总额51.5725亿卢布（-6.4516亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5693坚戈，最高报价为1: 6.6611坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5822（-0.0501坚戈），外汇交易总额5060万元（-1140.5万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5400坚戈，最高报价为1: 75.6300坚戈。