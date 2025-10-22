哈通社10月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月22日，星期三

世界各国/地区节日：

世界传统医药日 在1991年10月，世界卫生组织和中国国家中医药管理局联合举办的国际传统医药大会在北京召开。会议一致通过了以«人类健康需要传统医药»为主题的北京宣言，并建议每年的10月22日为世界传统医药日。

国际口吃日 10月22日是“国际口吃日”。与世界艾滋病日、国际禁毒日这类知名的“健康日”相比，知道“国际口吃日”的人并不多，但近年来随着人们生活节奏的加快，成年人突发口吃的病例数量在逐年增高。据相关调查显示，成人口吃率约为1%，即全世界约有8000万成人口吃者，如果加上儿童口吃患者，世界口吃人口则不下1亿5千万。

在哈萨克斯坦历史上

1915年 塞梅市火车站正式开放。在这一天，始发自新西伯利亚市的第一班火车驶入新车站。

1966年 麦迪奥水坝在这一天开工建造的，这座大坝至今保护着山谷下游的城区免受山洪和泥石流的危害。

1993年 在乌兰巴托签署了《哈萨克斯坦与蒙古国之间友好合作关系条约»。

1995年 联合国在纽约总部举行成立50周年特别纪念会议，纳扎尔巴耶夫总统在第一天谈到联合国未来几十年的前景和任务。

2003年 根据哈萨克斯坦共和国总统令，哈萨克斯坦共和国国家科学院（NAS）被重组为一个公共协会。在10月22日举行的创始大会上，科学院通过了宪章，并选举穆拉特•朱里诺夫（Murat Zhurinov）为院长。

2004年 《纳兹尔•托列库洛夫 - 苏维埃驻沙特阿拉伯王国全权代表》一书在利雅得出版。全书以阿拉伯文写就，收录了哈萨克外交官的日记、信件和报告。从1928年到1932年，图托列库洛夫担任苏联驻沙特阿拉伯外交代表和总领事， 1932年至1936年，他是苏联驻沙特阿拉伯王国的特命全权大使。

2009年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫被授予“土耳其共和国国家奖”，这是土耳其共和国总统颁给外国公民的最高国家荣誉。

2010年 哈萨克邮政成为欧洲公共邮政运营商协会（PostEurop）的成员。

2012年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫抵达奥地利进行正式访问，此次访问旨在加强两国之间的政治、经贸、文化和人道主义合作。

2012年 哈萨克斯坦电影《2017年世博会-哈萨克斯坦大前景》在戛纳电影节“戛纳媒体电视奖”获得第二名。

2014年 阿斯塔纳市入围世界TOP21智慧城市排行榜。

2015年 第十届独联体国家艺术和科研论坛在阿斯塔纳国家博物馆正式开幕。

2017年 波兰发行2017阿斯塔纳世博会纪念邮票。

2018年 哈萨克斯坦代表团在乌兹别克斯坦撒马尔罕市举行的亚洲赛艇锦标赛中获得2枚金牌和1枚银牌。

2019年 受日本首相安倍晋三邀请，纳扎尔巴耶夫出席日本新天皇即位仪式。

2020年 托卡耶夫总统主持召开国家社会信任会议第四次会议。

2021年 首都阿斯塔纳植物园内落成一座特殊雕塑，以纪念那些无私捐赠心脏的人们。

2021年 哈萨克斯坦代表团参加了在土耳其伊斯坦布尔举办的突厥理事会媒体论坛。此次论坛的主题为“深厚的历史，强大的未来”，旨在探讨深化电影产业和媒体领域的合作，共同应对虚假信息，尤其是社交媒体上的虚假信息。

2023年 哈萨克斯坦为阿富汗地震灾区提供的一批人道救援物资运抵阿富汗巴尔赫省海拉顿。当年10月，阿富汗西北部连续发生多次6.3级强烈地震，逾千人遇难，大量房屋被毁。