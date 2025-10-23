10月23日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.12（-0.45坚戈），外汇交易总额为2.5158亿美元（+731.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:537.49坚戈，最高报价为1:538.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：624.02（-0.60坚戈），外汇交易总额为190.2万欧元（+155.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:623.16坚戈，最高报价为1: 624.46坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6083（+0.0066坚戈），外汇交易总额67.9180亿卢布（+16.3455亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5500坚戈，最高报价为1: 6.6551坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.4938（-0.0884坚戈），外汇交易总额4580万元（-480万元）。交易过程中，最低报价为1:75.4650坚戈，最高报价为1: 75.6720坚戈。