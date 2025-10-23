哈通社10月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月23日，星期四

10月23日是阳历一年中的第296天，离全年的结束还有69（闰年则还有70）天。

世界各国/地区节日：

世界雪豹日 每年 10 月 23 日是世界雪豹日。 2013 年 10 月 23 日，在吉尔吉斯首都比什凯克举行的第一届全球雪豹保护论坛上，十二个亚洲国家签署了关于保护这种难以捉摸的大型猫科动物的具有里程碑意义的 “比什凯克宣言 ” 。这十二个国家是阿富汗、不丹、中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。

匈牙利国庆日 1956 年 10 月 23 日，约 20 万匈牙利民众举行游行示威，向政府，提出 16 点变革要求。这场要求民主自由的运动蔓延到全国各地，后来遭到苏军的镇压，这就是举世闻名的 “匈牙利事件“。 1989 年 10 月 23 日，匈牙利国会主席絮勒什宣布将”匈牙利人民共和国“改名为”匈牙利共和国“。后来 , 匈牙利国民议会决定 10 月 23 日为匈牙利国庆节。

泰国拉玛五世王纪念日 朱拉隆功拉玛五世是泰国曼谷王朝第五代君主（ 1868 年 10 月 1 日至 1910 年 10 月 23 日在位），后世普遍认为他是泰国历史上最有权力和伟大的君主、现代泰国的缔造者，后世尊称朱拉隆功大帝 ( 也有泰国国父尊称 ) 。

摩尔日 摩尔日是一个流传于北美化学家当中的非正式节日，通常他们在 10 月 23 日的上午 6:02 到下午 6:02 之间庆祝它。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯和乌兹别克斯坦在这一天签署建立中亚经济联盟的协议。

1995年 哈萨克斯坦哈巴尔电视台成立。

1999年 首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在布拉格会见捷克总统瓦茨拉夫•哈维尔。

2003年 阿曼凯德气田第一阶段投产，首任总统纳扎尔巴耶夫出席开幕仪式。

2004年 首任总统纳扎尔巴耶夫接见第28届雅典奥运会哈萨克斯坦代表团成员，并颁发各类表彰和荣誉。

2009年 伊斯坦布尔奥坎大学授予哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫荣誉博士学位。

2010年 第七届亚冬会奖牌、火炬和会徽在阿斯塔纳公布。

2012年 首任总统纳扎尔巴耶夫访问捷克并同捷克总统及总理举行会谈。

2012年 《哈萨克大饥荒：人民悲剧与历史教训》一书在哈萨克斯坦出版。

2017年 哈萨克斯坦驻中国大使馆举行阿拜诗歌朗诵会。

2017年 TWESCO代表团出席UAI东京大会。

2018年 联合国驻哈萨克斯坦代表处新办公楼剪彩仪式在阿拉木图举行。

2019年 日本筑波大学向哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫授予名誉博士学位。

2020年 哈萨克斯坦驻比利时大使馆和”哈萨克斯坦-卢森堡“合作协会组织举办阿拜诗歌之夜活动。