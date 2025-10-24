10月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.13（+0.01坚戈），外汇交易总额为2.6951亿美元（+1793万美元）。交易过程中，最低报价为1:537.39坚戈，最高报价为1:538.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：624.96（+0.94坚戈），外汇交易总额为105.7万欧元（-84.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:624.02坚戈，最高报价为1: 625.70坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6646（+0.0563坚戈），外汇交易总额83.3789亿卢布（+15.4608亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6050坚戈，最高报价为1: 6.7550坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.4976（+0.0038坚戈），外汇交易总额7730万元（+3150万元）。交易过程中，最低报价为1:75.4600坚戈，最高报价为1: 75.5800坚戈。