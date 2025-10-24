哈通社10月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月24日，星期五

10月24日是阳历一年中的第297天 （闰年第298天） ，离全年的结束还有68天。

世界各国/地区节日：

联合国日 联合国日于1948年由联合国大会宣布设立，以纪念于联合国宪章生效三周年。联合国日定为每年10月24日。联合国日的设立是意图让人们记住联合国的目标和成就。联合国日是10月20日至10月26日的“联合国周”的一部分。

世界脊髓灰质炎日 脊髓灰质炎也是人们通常所说的小儿麻痹症。该节日在数年前，由“国际扶轮”非政府国际组织倡议下设立。10月24日也是Jonas Salk博士的诞生日，他领导的小组发明了两种预防脊灰疫苗之一。这一天恰巧被定为“世界脊髓灰质炎日”。

吉尔吉斯斯坦外交工作人员日 1998年10月21日吉尔吉斯斯坦政府决定10月24为外交工作人员日。

世界发展信息日 每年的10月24日为“世界发展信息日”，或称世界发展新闻日(World Development Information Day)，由联合国大会于1972年12月29日确定。

裁军周 联合国大会在1978年裁军特别会议的最后文件(S-10/2号决议)中，号召每一年纪念裁军周，这一活动始于每年纪念联合国成立的活动（10月24日）。文件呼吁在国际关系中放弃使用武力，寻求裁军安全。大会请会员国强调了军备竞赛的危险性，大力宣传停止军备竞赛的必要性，提高公众对于裁军迫切性的认识。

赞比亚独立日 赞比亚是中部非洲的一个内陆国家。与刚果民主共和国、坦桑尼亚、马拉维、莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚和安哥拉相邻。赞比亚的首都是卢萨卡。赞比亚1964年摆脱英国殖民统治获得独立，10月24日被定为赞比亚独立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 «劳动者»杂志在东哈州里德市正式以国家官方语言出版。

2000年 苏丹马赫穆特•图尔艾格尔沃夫的纪念碑在巴甫洛达尔市正式揭幕。

2005年 巴甫洛达尔国家教育学院新学生宿舍楼正式启用。该宿舍楼是哈萨克斯坦首个以公寓形式建立的宿舍楼。

2012年 首任总统纳扎尔巴耶夫与捷克总统瓦茨拉夫•克劳斯共同出席哈萨克斯坦-捷克经济论坛开幕仪式。

2013年 首任总统纳扎尔巴耶夫总统在白俄罗斯明斯克市举行的独联体国家元首理事会会议。

2014年 哈萨克斯坦国家摄影和录音文献档案馆为哈萨克电影传奇人物沙肯•阿伊马诺夫诞辰100周年介绍纪录片。

2018年 阿拉木图出版了《哈萨克斯坦精神文化遗产百科全书》。

2019年 白俄罗斯驻哈萨克斯坦大使馆新办公大楼在阿斯塔纳落成。

2021年 考古学家在巴甫洛达尔发现了一座保存完好的基马克汗国时期古墓。

2022年 托卡耶夫总统批准了新版《哈萨克斯坦军事学说》。

2022年 哈萨克斯坦首次庆祝图书管理员日。根据哈萨克斯坦政府令，10 月 24 日被定为哈萨克斯坦图书管理员日。

2023年 著名歌手迪玛希·库达依别尔艮荣获“哈萨克斯坦人民艺术家”荣誉称号。

2023年 由哈萨克斯坦总统广播电视综合体制作的专题纪录片《新“黄金三十年”》正式推出中文版。