哈通社10月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月25日，星期六

10月25日是阳历一年中的第298天 （闰年第299天） ，离全年的结束还有67天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦共和国日 是哈国国庆日，于每年10月25日庆祝。这一天纪念 1990年10月25日 通过的《哈萨克苏维埃社会主义共和国国家主权宣言》，标志着哈萨克斯坦国家独立进程的开始。共和国日象征着哈萨克斯坦走向主权、团结与民族复兴的重要历史节点。全国各地会举行升旗仪式、音乐会、展览、青年论坛等庆祝活动，彰显国家的独立精神与现代发展成就。这一天不仅是回顾历史的时刻，也是全体哈萨克斯坦人民共同庆祝自由与团结的节日

国际妇女和平日 根据国际妇女民主联盟的决定，自1980年以来裁军周期间（10月24-31日）举行的节日。

立陶宛宪法日 立陶宛宪法于1992年10月25日全民公决通过，并于11月2日开始生效。1996年7月和12月经过两次修改。立陶宛宪法日已被列入公务假期，但并未得到国家节日地位。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1972年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会512号决议，塔勒德库尔干教育学院成立。1977年该教育机构以哈萨克著名作家伊利亚斯•詹苏格洛夫的名字命名。1994年重新命名为塔勒德库尔干国立大学，5年后又被命名为詹苏格洛夫杰特苏国家大学。

1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高理事会通过 《哈萨克苏维埃社会主义共和国国家主权宣言》。

1994年 哈萨克斯坦举行了印度文学日。

1995年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、中国签署《关于在边境地区加强军事领域信任》的协定。

1997年 阿拉木图市举行苏联英雄阿利娅∙莫达古洛娃和曼叙克∙买梅托娃的纪念碑揭幕仪式。

2000年 纳扎尔巴耶夫总统文化中心在阿斯塔纳设立。

2007年 《纳扎尔耶夫：哈萨克斯坦是各民族共同的家》书籍波兰语版在波兰首都华沙正式亮相。

2013年 塔拉兹市举行了托列毕官诞辰350周年纪念碑揭幕活动。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对沙特阿拉伯进行工作访问期间，参观了先知穆罕默德清真寺。

2017年 向生活在其他国家和回归历史祖国哈萨克同胞提供帮助的国家非营利性组织«同胞基金»正式成立。

2018年 世界卫生组织197个成员国在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开的2018年全球初级卫生保健会议上一致通过了《阿斯塔纳宣言》。

2018年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）批准《关于批准哈萨克斯坦-吉尔吉斯边境划分协议》法案。

2018年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）批准《关于签署批准哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦三国边界交界处协议》法案。

2018年 哈萨克斯坦-美国商业在阿斯塔纳举行，双方签署8份合作协议。

2019年 哈萨克斯坦三级跳远运动员奥尔加·雷帕科娃在中国武汉举行的世界军人运动会上摘得金牌。

2019年 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国安全会议扩大磋商会议在阿拉木图举行。

2020年 哈萨克斯坦格斗选手沙夫卡特·拉赫曼诺夫（12-0）在迪拜举行的终极格斗冠军赛 (Ultimate Fighting Championship/UFC)中击败对手。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫被授予土库曼斯坦总统«中立»（Bitaraplyk）勋章。