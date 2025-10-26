哈通社10月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月26日，星期日

10月26日是阳历一年中的第299天，离全年的结束还有66（闰年则还有67）天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆石榴节 盖奥克恰伊地区是阿塞拜疆石榴的盛产地。每年的10月26日，阿塞拜疆文化和旅游部同地方政府共同在盖奥克恰伊市由举行“阿塞拜疆石榴节”。

奥地利国庆日 奥地利国庆日从1965年起在每年的10月26日被庆祝，当时被称作旗帜日。1967年起这一天被改称为国庆日，并被奥地利法律确定为奥地利的公共假日。1955年10月26日，是根据奥地利国家条约的规定，奥地利的领土上第一天没有外国军队驻扎的日子。这一天奥地利国民议会根据奥地利联邦宪法追溯这一天为奥地利永久中立的起始点。

利比亚哀悼日 10月26日，利比亚哀悼日。当日，全国举行哀悼仪式，悼念在抗意斗争中牺牲的烈士。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1964年 哈萨克共产党中央委员会和哈萨克斯坦部长理事会通过关于建立切利诺格勒医学院的决议。

1999年 纳扎尔巴耶夫总统出席在莫斯克里姆林宫举行的海关联盟国首脑会议。

2004年 纳扎尔巴耶夫总统正式对瑞典进行工作访问。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳和平和谐宫召开哈萨克斯坦民族和睦大会第15次会议。

2014年 莫斯科民族馆举行了哈萨克斯坦著名作家伊利亚斯•叶森别尔林的120周年作品展。

2015年 哈萨克斯坦文化和体育部从意大利历史档案馆带来了属于库曼汗国时期的《Codex Cumanicus》钦察字典电子版本。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统将对阿塞拜疆进行工作访问。

2017年 导演萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》在意大利举行的第20届今日宗教电影节中荣获«优秀电影»奖。

2018年 集体安全条约组织（CSTO）军事委员会会议在阿拉木图举行。

2018年 旨在宣传地区旅游潜力的“Safari Shardara”国际节在突厥斯坦州沙尔达热阿县开幕。

2020年 男子职业网球联合会（ATP）世界巡回赛250系列赛阿斯塔纳站比赛拉开帷幕。

2021年 KIMEP大学与阿斯塔纳国际交易所（AIX）举行谅解备忘录（MoU）签署仪式。

2022年 第五届诺贝尔奖节在阿斯塔纳开幕。

2022年 哈萨克邮政发行纪念日系列邮票，以纪念哈萨克斯坦加入联合国30周年。

2023年 托卡耶夫总统正祭拜了位于杰特苏州硕罕·瓦里汗诺夫陵园。硕罕·瓦里汗诺夫，哈萨克草原最伟大的科学家之一、是一位历史学家、启蒙者、东方学家。

2023年 哈萨克斯坦运动员达斯坦·穆哈什别科夫在中国杭州举行的第四届亚洲残疾人运动会上摘得金牌。