哈通社10月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月27日，星期一

10月27日是阳历一年中的第300天 （闰年第301天） ，离全年的结束还有65天。

世界各国/地区节日：

土库曼斯坦独立日 土库曼苏维埃社会主义共和国最高理事会1991年10月27日通过《关于土库曼斯坦独立以及国家成立基础》法案，并宣布独立。哈萨克斯坦同土库曼斯坦于1992年10月5日正式建立外交关系。

圣文森特和格林纳丁斯独立日 圣文森特和格林纳丁斯（英语：Saint Vincent and the Grenadines），由圣文森特岛以及格林纳丁斯群岛组成，是位于东加勒比海小安的列斯群岛南部的一个火山岛国，首都金斯顿。官方语言为英语。圣文森特和格林纳丁斯1979年10月27日独立，现为英联邦成员国之一。

世界音像遗产日 为了纪念1980 年大会第二十一届会议通过的《关于保护与保存活动图像的建议书》，教科文组织大会第三十三届会议通过了宣布10月27日为«世界音像遗产日»的33C/53号决议。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1953年 莫因特-楚城列车线路正式开通。该路线对于哈萨克人民来说意义重大，因为该列车使卡拉干达廉价煤炭开始运往哈萨克斯坦南部城市。

2005年 纳扎尔巴耶夫总统授予鞑靼斯坦首任总统明季梅尔•沙伊米耶夫国家和平与进步奖。

2009年 哈萨克斯坦总检察长同斯洛伐克总检察长在布拉迪斯拉发签署合作备忘录。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对法国进行工作访问，同法国总统尼古拉•萨科齐举行了会谈，并签署了总价值签署总价值20亿美元合作协议。其中包括，铀浓缩、核燃料以及电力机车建设等领域重要协议。

2014年 俄罗斯索契市举行独联体文化合作委员会第二十六届会议，哈萨克斯坦和俄罗斯签署文化领域2014-2016年国家间合作协议。

2015年 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫被正式任命为2017年阿斯塔纳世博会形象大使。

2017年 国际突厥学研究会议在阿斯塔纳举行。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统签署将哈萨克文字母表由西里尔字母转换为拉丁字母的总统令。

2018年 在喀山举行的哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国政府间合作委员会会议框架下，哈萨克国际通讯社与鞑靼新闻社之间签署了一份合作备忘录。

2020年 哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫在亚洲基础设施投资银行北京总部出席扎纳塔斯风电项目融资协议签署仪式。

2020年 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和美国商务部长威尔伯·罗斯出席以在线形式举行的哈萨克斯坦-美国商业委员会启动仪式。

2021年 哈萨克斯坦海外哈萨克语媒体联合会正式成立。

2022年 托卡耶夫总统于阿斯塔纳同欧洲理事会主席夏尔·米歇尔举行会晤。

2022年 中亚五国领导人与欧洲理事会主席于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行首次会晤。根据会议结果，与会者发表了联合声明。

2023年 阿斯塔纳市阿塔图尔克公园隆重举行了对突厥文学世界做出重要贡献的土耳其民间诗人尤努斯·埃姆萊雕像的揭幕仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】