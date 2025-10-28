10月28日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 535.36（-2.77坚戈），外汇交易总额为2.8887亿美元（+1935.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:533.00坚戈，最高报价为1:537.27坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：624.33（-0.63坚戈），外汇交易总额为235.1万欧元（+129.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:621.67坚戈，最高报价为1: 626.24坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7110（+0.0464坚戈），外汇交易总额78.6580亿卢布（-47.2088亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6801坚戈，最高报价为1: 6.7500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.4317（-0.0659坚戈），外汇交易总额8335万元（+605万元）。交易过程中，最低报价为1:75.2000坚戈，最高报价为1: 75.6600坚戈。