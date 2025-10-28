哈通社10月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月28日，星期二

10月28日是阳历一年中的第301天 （闰年第302天） ，离全年的结束还有64天。

世界各国/地区节日：

国际动画日 加拿大政府于2007年所订定。 国际动画日背景资料 一百多年前，法国人爱米尔.雷诺（Emile Reynaud）在胶片上绘图，制入回转圆滚内，并借助派西诺镜，以反射镜及灯光投射出来，并搭配音乐于1892年10月28日在巴黎的Grevin博物馆展出，这是史上第一部动画影片的公开放映。国际动画协会为了庆祝这个具有时代意义的日子，特别定下10月28日为国际动画日（World Animation Day）。

捷克国庆日 1918年第一次世界大战结束，奥匈帝国瓦解，素来关系较为密切的捷克与斯洛伐克于1918年10月28日合并为捷克斯洛伐克共和国。1993年1月1日，捷克与斯洛伐克解体成为两个独立国家，独立后沿用10月28日作为国庆日。位于欧洲核心地带的捷克为中欧内陆国，其四个邻国分别为北方的波兰，西北方的德国，南方的奥地利，与东南方的斯洛伐克。首都布拉格，官方语言为捷克语。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1953年 阿拉套山脉河流水资源首次用于水力发电。

1992年 根据总统令，哈萨克斯坦内务部队成立。

1998年 哈萨克斯坦著名小提琴手阿伊曼·穆萨霍扎耶娃获得联合国教科文组织“世界演员”荣誉称号。

2005年 哈萨克斯坦国立中央博物馆举行“《克兹吉别克（Қыз Жібек）》史诗剧500周年”展览会。

2011年 哈萨克斯坦央行发行面值500坚戈的“游牧民族金币”系列“驼鹿的头部”纪念银币。该纪念银币，净重31.1克，直径38.61毫米，仅发行5千枚。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对卡塔尔进行了工作访问期间签署哈萨克斯坦足球协会与卡塔尔足球协会之间合作备忘录的相关协议。

2016年 中国首个哈萨克斯坦绿色食品专卖店在上海凌海国际农产品贸易中心正式开店。

2017年 阿斯塔纳举行哈萨克式摔跤世锦赛。

2019年 哈萨克斯坦青少年团队在迪拜举行的国际机器人比赛中（FIRST Global Challenge）荣获铜牌。

2020年 阿拜文化遗产主题全国科学实践研讨会在首都欧亚国立大学举行。

2021年 哈萨克斯坦-巴基斯坦军事委员会第六次会议在哈萨克斯坦首都举行。

2021年 “伟大国度——金帐汗国”国际科学研讨会全体会议在阿特劳州举行，托卡耶夫总统致信祝贺。

2025年 芬兰总统亚历山大·斯图布对哈萨克斯坦进行正式访问。