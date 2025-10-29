10月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 529.96（-5.40坚戈），外汇交易总额为4.0768亿美元（+1.1881亿美元）。交易过程中，最低报价为1:525.66坚戈，最高报价为1:533.93坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：616.76（-7.57坚戈），外汇交易总额为165万欧元（-70.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.01坚戈，最高报价为1: 620.76坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6768（+0.0342坚戈），外汇交易总额74.6070亿卢布（-4.0510亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6000坚戈，最高报价为1: 6.7301坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。